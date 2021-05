WRC, Toyota ficou em Portugal: Por dois motivos… | AutoSport

Depois de vencer o Rali de Portugal a Toyota permaneceu em Portugal, antes de rumar à Sardenha, nas instalações da Toyota Caetano Portugal em Vila Nova de Gaia. O AutoSport foi ver o trabalho feito nos carros logo após a prova portuguesa, sendo que estes seguirão do nossos país diretamente para a Sardenha, onde chegarão de barco, claro.



Como se sabe, a equipa de João Ramos no CPTT, chama-se agora Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal, o que chancela o estreitamento cada vez maior que tem vindo a existir com a Toyota Gazoo Racing.

Mal terminou o Rali de Portugal, a equipa levou os quatro carros para as instalações da Toyota Caetano Portugal em Vila Nova de Gaia, onde foram preparados os carros, sendo que desta forma a equipa de ralis tem de fazer o mínimo de deslocações e no atual contexto de pandemia isso é uma grande mais valia. Na Toyota Caetano Portugal há excelentes condições, na segunda feira de manhã os carros já estavam totalmente desmontados, à tarde, quase prontos, já com as afinações base para o Rali da Sardenha. Hoje ao final do dia estarão prontos.

Neste momento no WRC a equipas desloca mais de 30 pessoas, que se revezam em algumas provas. Já em 2019 os camiões com os carros ficaram em Portugal algum tempo, isto para agilizar o trabalho duma equipa que tem sede na Finlândia, onde trabalham nos chassis, e está toda a equipa, há também um escritório logístico em Talin, na Estónia, os motores são feitos na Toyota Gazoo Europe, em Colónia, na Alemanha. Curiosamente estreou um motor mais evoluído em Portugal, com maior resistência e potência, houve uma melhoria logo traduzida em resultados, isto numa altura em que secretamente a equipa trouxe a Portugal o novo Rally1 de 2022, testando-o na zona de Viseu.



Esse carro já tem a nova tecnologia híbrida, mas a experiência da Toyota no WEC não serve para o WRC, pois a do WEC é muito diferente da que vai ser utilizada no WRC. A do WEC foi 100% desenvolvida pela Toyota, tem um cariz diferente da do WRC, onde há muita partilha de componentes, que são iguais para as três equipas. Fique com algumas imagens do trabalho, habitualmente secreto, nos carros, após uma prova.