WRC, Toyota: “Ficámos desapontados na Grécia há um ano, este resultado mostra o bom trabalho da equipa” | AutoSport

As chuvas torrenciais que caíram nos dias que antecederam o rali deram um aspeto diferente ao evento, mas não o tornaram menos difícil, com os pilotos a depararem-se com uma grande variedade de condições nas especiais do Rali da Grécia: desde lama espessa a secções ásperas e rochosas à medida que o tempo secava. O sábado, o dia mais longo do rali, revelou-se um desafio especial para os pilotos, carros e pneus, com vários concorrentes a terem problemas.

No entanto, o atual campeão do mundo, Kalle Rovanperä conseguiu evitar problemas, ao mesmo tempo que estabeleceu uma série de tempos mais rápidos, ganhando uma vantagem de mais de dois minutos no final do dia de sábado. Isso permitiu-lhe adotar uma abordagem de segurança no domingo, antes da Power Stage, que venceu com 2.5s de avanço.

A terceira vitória e a pontuação máxima da época para Rovanperä e o copiloto Jonne Halttunen representam uma recuperação perfeita após a desistência no Rali da Finlândia e aumentam a liderança do campeonato de pilotos de Rovanperä para 33 pontos à frente de Evans que, por sua vez, passou a ter 33 pontos de vantagem sobre o terceiro classificado, Thierry Neuville (Hyundai). Evans e Scott Martin perderam algum tempo na manhã de sábado com danos no radiador, mas conseguiram continuar e chegaram ao domingo a apenas cinco segundos do segundo lugar, que conquistaram com uma vitória na primeira especial do dia, Tarzan. Com o segundo melhor tempo na Power Stage, Evans aguentou-se e venceu Dani Sordo (Hyundai) por 4.2s.

A dupla vitória da equipa representa uma reviravolta na sorte e no desempenho da equipa na Grécia, depois de um evento difícil há um ano. A sua pontuação máxima tanto no rali como na Power Stage também aumenta a sua liderança no campeonato de construtores para 91 pontos, quando faltam três rondas para o final.

Sébastien Ogier liderava o rali no sábado à tarde até sofrer danos nos pneus e na suspensão na última especial do dia. Forçado a retirar-se, reiniciou a prova no domingo de manhã e terminou em 10º lugar da geral.

Para Kaj Lindström (Diretor Desportivo) “É ótimo ter uma dupla no rali e na Power Stage. Foi uma semana muito dura, depois de as condições terem mudado drasticamente durante o reconhecimento. As equipas tiveram de se adaptar às mudanças nas condições da estrada e a equipa também teve de se adaptar para que o carro funcionasse nessas condições. Ficámos desapontados aqui na Grécia há um ano e sabíamos que havia algum trabalho a fazer. Já vimos alguns resultados desse trabalho no México, no início deste ano, e este resultado aqui mostra como a equipa fez um bom trabalho. O Kalle foi o tipo mais inteligente durante o evento: ele viu onde se pode forçar e onde é preciso ter cuidado. Elfyn também teve um ótimo desempenho. Enfrentou alguns problemas, mas não entrou em pânico, continuou e isso valeu a pena no final.”