WRC: Toyota falou sobre novo Rally1 de 2022 (vídeo) | AutoSport

A Toyota Gazoo Racing completou em Portugal o seu primeiro ‘verdadeiro’ teste ao novo Toyota GR Yaris Rally1. Com supervisão do diretor técnico da equipa, Tom Fowler, Juho Hanninen fez cerca de 600 km em Portugal, e agora sabe-se um pouco mais do carro.

Nas fotos que divulgou a Hyundai escondeu, desncessariamente, as entradas de ar para a traseira do carro, imprescindíveis para arrefecer a nova bateria do sistema híbrido.

Gato escondido com rabo de fora. Basta parar um vídeo HD, e já há muitos no Youtube a circular, para se perceber como são as entradas de ar no Hyundai.

O roll bar é outro dos componentes chave dos regulamentos de 2022, e no vídeo Tom Fowler diz que “demos início ao nosso programa de testes na Finlândia, onde fizemos algumas verificações de sistemas e de funcionamento. É um projeto realmente excitante, porque muita coisa mudou. Tem sido um verdadeiro prazer trabalhar com a nossa excelente equipa de engenheiros, designers e técnicos para preparar este carro e agora estamos aqui em Portugal onde começámos realmente a testar para 2022.

Recolhemos muitos dados, e agora há que trabalhar neles para preparar os próximos passos do desenvolvimento que terá lugar na Finlândia, e noutros locais na Europa até ao final do ano, até homologarmos o carro para o Rali de Monte Carlo 2022″, disse.