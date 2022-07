WRC: Toyota evolui motor porque “a Hyundai tem um motor melhor” | AutoSport

Tom Fowler, Diretor Técnico da Toyota admite que o Hyundai i20 N Rally1 é o carro com a maior velocidade de ponta o que significa: “têm um motor melhor”, e por isso a Toyota estreia este fim-de-semana no Rally da Estónia uma evolução de motor e ainda de nova asa traseira, ligeiramente alterada.

“Dormir à sombra da bananeira” é algo que não entra no léxico da Toyota e apesar de terem ganho quatro das seis provas até aqui realizadas, sabem que têm de continuar a trabalhar para aí se manterem.

A questão que o Hyundai i20 N Rally1 é o carro mais rápido é algo que já tínhamos ouvido no parque de assistência do WRC, mas isso dito por alguém como Tom Fowler, não é por acaso.

Portanto, tendo em conta que pela frente há três provas muito rápidas onde a potência do motor faz diferença, Estónia, Finlândia e Bélgica, para além disso, ainda há o facto de Ott Tanak ser ainda mais forte na ‘sua’ prova, e Thierry Neuville, a mesma coisa, na Bélgica.

Portanto, a Toyota pretende responder a esses factos com um motor melhor. Já a questão da asa é apenas um ligeiro melhoramento.