WRC: Toyota está a construir Rally e Rally3

Já se esperava há muito, mas agora é certo: A Toyota Gazoo Racing vai alargar a sua gama de carros de ralis, e está a desenvolver um Toyota Yaris Rally2 (R5), e um Toyota Yaris Rally3, para o próximo ano, sendo esta a principal razão pela qual a equipa se está a mudar de Puuppola, onde fica a Tommi Makinen Racing para instalações muito maiores, e perto do centro de Jyväskylä. Há muito que é conhecida a vontade de ter um R5, faz todo o sentido que tenham, mas pelos vistos a Rally3 (4×4 mais ‘suaves’) surgiu na sequência da decisão da FIA de alargar os regulamentos do motor permitindo carros até 1600cc. É que ao contrário do que sucedia com o motor de um litro, que era ‘fraco’ demais para a potência que se pretende nesta categoria, já ‘aligeirar’ o 1600 cc faz muito mais sentido para os nipónicos. Tudo porque a FIA decidiu alargar até aos 1.6 os regulamentos dos motores dos Rally3, permitindo dessa forma motores que vão desde 1000cc até 1.6, logicamente com potências uniformizadas através do restritor do turbo.

Recentemente, a M-Sport Polónia revelou que o novo Ford Fiesta Rally3 vai ter um motor de 1.5 litros turbo. O primeiro carro conhecido para a nova classe Rally3, que ficará logo abaixo dos Rally2, ou R5, se preferir, vai ter um motor 1.5 litros turbo para cerca de 200cv. Trata-se do motor do Ford Fiesta ST de estrada. O Ford Fiesta Rally3 já testa na Polónia.

Na foto, o Toyota Yaris GR-4, o modelo base para o futuro Yaris WRC, Yaris Rally2 (R5) e Yaris Rally3.