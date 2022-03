WRC: Toyota e Hyundai ‘pedem’ resposta da FIA quando às avarias do sistema híbrido nos Rally1 | AutoSport

Quem ouviu Ott Tanak dizer no Rali da Suécia , depois do seu abandono que “isto é uma palhaçada” sabe que o estónio não ficou nada contente pelo facto de ter o carro em condições para rodar, exceto pelo facto duma luz vermelha ter acendido e isso obrigar ao abandono, e a ninguém tocar no carro. São essas as regras, mas pelos vistos ninguém está contente com elas.

Os problemas com o sistema híbrido aconteceram a mais pilotos, mas alguns tiveram mais sorte que outros. Um dos que teve sorte foi Kalle Rovanpera. Tanak diz que a FIA deve reagir, porque como está não é justo. Avarias mecânicas fazem parte da história do WRC, mas esta nova tecnologia está a dar dores de cabeça a mais…

Nesse contexto, os responsáveis máximos da Hyundai e Toyota, Julien Moncet e Jari-Matti Latvala, já pediram mudanças dos regulamentos, em caso de um problema com uma unidade híbrida, pois é uma unidade externa às marcas e estas estão de mãos atadas, pois não podem atuar sobre o problema.

Jari-Matti Latvala entende que não deve haver abandonos causados pelas unidades híbridas, e ao que parece já há casos, pelo menos um, em que a unidade pode ser intervencionada remotamente e voltar a trabalhar…