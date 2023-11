WRC: Toyota e Elfyn Evans muito perto de vencer Rali do Japão | AutoSport

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) estão cada vez mais perto de oferecer à Toyota Gazoo Racing a sua primeira vitória de sempre em casa, depois de ter mantido uma liderança dominante sobre o seu companheiro de equipa Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) no segundo dia da prova japonesa. Seja como for, com três Toyota nos três primeiros lugares e o quarto classificado a mais de três minutos do líder, será difícil não ser a Toyota a vencer este rali.

Os passos dados por Evans quando dominou a etapa de sexta-feira significaram que hoje pode dar-se ao luxo de evitar correr riscos desnecessários nas estradas mais secas – mas ainda traiçoeiramente escorregadias – que a caravana enfrentou hoje. Chegou mesmo a nevar a certa altura do dia, mas, para alívio dos concorrentes, o ‘aguaceiro’ foi de curta duração.

A abordagem cautelosa de Evans permitiu que Ogier reduzisse a sua vantagem em quase 40 segundos ao longo do dia, mas o galês ainda tem 1 minuto e 15 segundos de vantagem sobre o seu colega a caminho da decisão das seis troços de domingo.

Vencer no Japão seria uma doce vingança para o piloto de 34 anos, depois de danos nas rodas em 2022 terem dado a vitória a Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1). O belga, que conduz um Hyundai i20 N, teve um acidente na sexta-feira e já não está em competição, já que o carro susteve demasiados danos para um eventual regresso.

“Foi bastante bom”, disse Evans. “Ser apanhado pela chuva na penúltima especial não foi muito bom e talvez tenhamos sido demasiado cuidadosos em alguns sítios, mas ia ser sempre complicado avaliar a nossa velocidade hoje com uma diferença tão grande.”

Os recém-coroados campeões, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1)ficaram na cauda do top 3 dominado pelos GR Yaris, atrás de Ogier por 25,6 segundos no final do dia.

O finlandês não deverá ter nada com que se preocupar no domingo, uma vez que o seu adversário mais próximo, Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1), está a mais de um minuto de distância, num Hyundai i20 N Rally1.

Depois de ter sido prejudicado por problemas técnicos na sexta-feira, Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) subiu na tabela de classificação, chegando ao final da noite em quinto lugar da geral. No entanto, o estónio vai estar atento aos seus espelhos retrovisores, com Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) apenas 14,9 segundos atrás.

Katsuta perdeu uma grande parte do tempo quando bateu com o seu Toyota logo no início do rali, mas o ás japonês tem estado numa trajetória ascendente desde então, acumulando sete tempos de referência em troços, até agora.

Os líderes do WRC2, Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksson (Škoda Fabia RS Rally2) terminaram em sétimo lugar da geral o segundo dia, enquanto Gregoire Munster/Louis Louka (Ford Fiesta Rally2), Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Škoda Fabia RS Rally2) e Kajetan Kajetanowicz completaram o top 10, com o polaco a caminho de conquistar o título do WRC2 Challenger.

Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1), e Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) não puderam recomeçar a etapa de hoje já que os seus carros tiveram danos demasiado complicados de resolver a tempo na assistência.

O WRC 2023 só tem mais seis troços pela frente e a Toyota prepara-se para vencer pela primeira vez no Japão, a Hyundai volta a ter uma má prova, desta vez por culpa exclusivamente dos seus pilotos, incluindo Lappi que nunca mostrou confiança no carro para guiar depressa nestas condições e por fim a Ford. Ott Tanak teve demasiados problemas com o carro que o retiraram depressa das lutas na frente, chegando ao ponto de dizer que o carro se estava a “borrar todo” enquanto Adrien Formaux vinha para ambientar de novo aos Rally1, para além do shakedown e da super-especial que deu início ao rali, nem um troço completou…

