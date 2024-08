WRC: Toyota domina Rali da Finlândia e super-domingo

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) estão cada vez mais perto de vencer o Rali da Finlândia pela primeira vez. faltam dois troços e a margem na frente para Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) é de 45.8s, com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) a 1m28.8s. Também no super-domingo, Rovanpera lidera com 1.2s face a Evans com Ogier a 1.6s seguindo-se Esapekka Lappi a 2.5s, Takamoto Katsuta a 4.3s e Thierry Neuville a 5.0s.

Talvez a Toyota abraço espaço para Elfyn Evans soma mais alguns pontos e com isso recuperar do abandono de ontem. Efetivamente, e depois dos problemas de transmissão, a equipa preferiu que Evans não terminasse o dia, abandonando, dirigindo-se diretamente para a assistência de modo a poupar tempo, até porque nada tinha a ganhar ao realiza todos os procedimentos do fim do dia porque estava mal classificado e isso de nada lhe valia em termos de pontos.

