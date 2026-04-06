WRC: Toyota defende liderança no regresso ao asfalto da Croácia

A Toyota Gazoo Racing ruma à quarta etapa do Mundial de Ralis, que decorre entre 9 e 12 de abril, procurando manter a invencibilidade histórica no Rali da Croácia.

Após um hiato de um ano no calendário, a prova croata regressa com mudanças significativas. O centro nevrálgico deslocou-se de Zagreb para Rijeka, introduzindo um itinerário integralmente novo. As equipas enfrentarão estradas costeiras técnicas e rápidas, marcadas por níveis de aderência inconstantes e pela ameaça de meteorologia variável, embora neste particular as previsões sejam, neste momento, de bom tempo. Sem chuva à vista.

Domínio histórico e liderança do campeonato

A TGR-WRT e o GR Yaris Rally1 detêm um registo imaculado na Croácia, tendo vencido todas as edições anteriores. Elfyn Evans, vencedor em 2023, lidera atualmente o campeonato com oito pontos de vantagem sobre o colega Oliver Solberg. A formação oficial fica completa com Takamoto Katsuta, que chega motivado pela vitória recente no Quénia.

Jari-Matti Latvala, Diretor de Equipa, antevê um desafio exigente: “Temos um bom historial na Croácia e estamos ansiosos por enfrentar novas estradas. Geralmente, o tempo desempenha um papel fundamental e os nossos pilotos experienciaram condições variadas nos testes”, afirmou o responsável, sublinhando que “o objetivo será converter a confiança atual num resultado sólido”.

Calendário intensivo no horizonte

O evento marca o início de um período frenético, com três ralis em cinco semanas. Após os troços junto ao Golfo de Kvarner, o pelotão segue para o asfalto das Ilhas Canárias, antes do regresso à terra em Portugal. Com uma vantagem de 43 pontos no Mundial de Construtores, a Toyota procura consolidar a sua posição numa superfície onde o carro tem demonstrado uma performance superior.