WRC: Toyota com Rally2 e/ou Rally3 na ‘calha’ | AutoSport

Em declarações ao AutoSport, Jari-Matti Latvala, Chefe de Equipa da Toyota Gazoo Racing WRC revelou que a Toyota está a pensar construir um Rally2, e Rally3, algo que ainda não está decidido, por qual deles começa, e quer tê-lo a testar no próximo ano: “Sim, estamos a olhar para um programa de clientes, carros que possamos vender, e estamos ainda a investigar as opções com o Rally3 e Rally2. Ambos são muito interessantes, mas não decidimos ainda qual vamos fazer primeiro. Estamos a desenvolver o programa queremos ter um carro a testar em 2022. Não sei dizer se poderá estar à venda em 2022, mas em testes, de certeza”.