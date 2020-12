WRC: Toyota com o mesmo ‘line up’ em 2021

A equipa Toyota Gazoo Racing World Rally Team mantém o mesmo exato line up de pilotos para 2021, sendo a única novidade na equipa…o Chefe. Sai tommi Makkinen, entre Jari-Matti Latvala.

Depois de Sébastien Ogier conquistar o seu sétimo título de pilotos, na sua primeira temporada com a equipa, em 2020, o francês estendeu a sua carreira e vai passar mais um ano a guiar o Toyota Yaris WRC. Mais uma vez, alinha ao lado de Elfyn Evans, o vice-campeão de 2020, e de Kalle Rovanperä, um jovem talento excitante. A completar este plantel de condutores experientes está, como já referimos, o novo Chefe de Equipa, Jari-Matti Latvala. O piloto mais experiente da história da WRC, Latvala foi nomeado para suceder a Tommi Mäkinen, que assume o papel de Conselheiro de Desportos Motorizados da Toyota a partir de Janeiro de 2021.

Latvala foi selecionada por Akio Toyoda, Presidente da Toyota Motor Corporation, para trazer para a equipa uma nova perspetiva de piloto, numa equipa de gestão que também inclui Yuichiro Haruna, Director de Projecto; Kaj Lindström, Director Desportivo; e Tom Fowler, Director Técnico.



Vencedor de 18 provas do WRC, Latvala faz parte da história da Toyota Gazoo Racing WRC desde a sua estreia em 2017. Após juntar-se à equipa, desempenhou um papel crucial no desenvolvimento do Toyota Yaris WRC, em semanas antes da sua estreia competitiva no Rallye Monte-Carlo – onde terminou em segundo lugar na geral. Depois reclamou a primeira vitória da equipa no evento seguinte, o Rallye Suécia.

A sua vitória no Rallye Austrália no final de 2018 ajudou a garantir o campeonato dos construtores para a Toyota.



Para além de ser um dos pilotos mais populares dos ralis, Latvala é conhecido pelo seu entusiasmo pelo desporto, e até mantém e compete em ralis de clássicos com um Toyota. Durante o ano de 2020, serviu como embaixador da Toyota Gazoo Racing em todo o mundo, algo que continuará no seu novo papel como Chefe de Equipa. Trará também o seu conhecimento e compreensão do que um piloto de ralis de topo exige de um carro e de uma equipa. A sua recente e vasta experiência de competir na frente do WRC será particularmente valiosa para os jovens pilotos da equipa; nomeadamente Rovanperä e para Takamoto Katsuta.