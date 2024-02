WRC: Toyota com nova suspensão no GR Yaris Rally1 | AutoSport

A Toyota planeia atualizações de suspensão no seu GR Yaris Rally1. A equipa está a trabalhar numa nova homologação de suspensão que poderá ser vista já no Rali Safari do Quénia, no próximo mês.

O diretor técnico da equipa, Tom Fowler, confirmou aos meios de comunicação social que as alterações ao carro representam uma atualização significativa das especificações atuais do carro.

As equipas introduzem frequentemente novas especificações por volta de março ou abril, quando os eventos específicos como Monte Carlo e Suécia já ficaram para trás. Para esta época, a única mudança real no Yaris foi uma atualização do motor que oferece agora mais binário à unidade de 1600cc: “Este tem sido o objetivo do nosso desenvolvimento durante a época de 2023 e 2024. Vai ser uma grande revisão do sistema de suspensão que envolve, diria eu, pelo menos 10 componentes, por isso é uma grande atualização. Não se trata apenas de desempenho. A fiabilidade também está presente. Tivemos algumas dificuldades técnicas relacionadas com a suspensão nos últimos dois anos, por vezes”, disse Tom Fowler.

O prazo para a conclusão ainda não está definido: “Está atualmente nas mãos da FIA para o próximo ciclo de homologação, que deverá ser publicado a 1 de março. Ainda não decidimos, enquanto equipa, se vamos utilizá-lo no próximo rali depois de 1 de março ou no seguinte. É mais uma questão de logística do que outra coisa. Sabemos que há coisas que podem correr mal no Quénia, porque temos estado a monitorizá-las nos últimos dois Rali Safari, e podemos optar por corrigi-las de forma mais permanente antes de irmos para lá [com as novas peças de homologação]. Ainda não decidimos”.