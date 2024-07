WRC: Toyota com 5 Rally1 na Finlândia, Latvala de Yaris Rally2

A M-Sport Ford terá Adrien Fourmaux e Grégoire Munster, enquanto a Hyundai vai correr com Esapekka Lappi no seu terceiro rali, ao lado de Thierry Neuville e Ott Tänak.

Resta ainda saber se Ogier estará apto para participar no Rali da Letónia, que se realiza dentro de duas semanas, já Latvala, por sua vez, fará a ‘sua’ prova do WRC pelo segundo ano consecutivo.

São 80 as equipas inscritas no Rali da Finlândia, 17 equipas no WRC Júnior. Sébastien Ogier não competia na Finlândia desde 2021, sendo que a prova fica marcada pela terceira prova em que Rovanperä e Ogier participam juntos este ano.

A Toyota inscreveu 6 carros no Rali da Finlândia, cinco Rally1 para Kalle Rovanperä, Sébastien Ogier, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta e Sami Pajari, e um Rally2 para Jari-Matti Latvala, que vai competir no WRC2 pela primeira vez.

