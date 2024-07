WRC: Toyota com 5 carros no Rali da Finlândia, e nem falta Latvala num Rally2…

A Toyota Gazoo Racing World Rally Team pretende continuar a sua recente série de vitórias este fim de semana no Rali da Finlândia, em que alinha com cinco duplas.

Para além de tentar defender o orgulhoso recorde de cinco triunfos no evento, a equipa vai tentar dar continuidade à sua recente dinâmica positiva no campeonato, tendo chegado a um ponto da liderança na classificação dos construtores com consecutivos segundos lugares em ralis rápidos de terra na Polónia e na Letónia, e para maximizar as suas hipóteses e celebrar o seu rali caseiro em grande estilo, a equipa reuniu o seu maior e mais forte alinhamento de sempre de equipas GR Yaris Rally1, com cinco carros inscritos na classe de topo.

O alinhamento de pilotos inclui ambos os múltiplos campeões mundiais da equipa, Kalle Rovanperä e Sébastien Ogier, e os seus carros terão pinturas únicas inspiradas nos modelos GR Yaris de Edição Especial que ajudaram a lançar no início deste ano.

Os duplos campeões mundiais de Jyväskylä, Rovanperä e Jonne Halttunen, têm a oportunidade de conquistar a sua primeira vitória no Rali da Finlândia, completando assim um ‘hat-trick’ de verão a alta velocidade, depois das vitórias na Polónia e na Letónia. Ogier, por sua vez, regressa às estradas finlandesas pela primeira vez desde que conquistou o seu oitavo título do WRC em 2021, após um forte segundo lugar com o copiloto Vincent Landais na Letónia.

Os candidatos ao título Elfyn Evans e Scott Martin são os mais bem-sucedidos das equipas da TGR-WRT no Rali da Finlândia, depois de terem conquistado a vitória em 2021 e 2023, o que os torna numa das três únicas equipas estrangeiras a vencer o evento mais do que uma vez.

No ano passado, Takamoto Katsuta e Aaron Johnston juntaram-se a eles no pódio, numa prova que Katsuta considera ser a sua segunda casa, depois de se ter mudado do Japão para Jyväskylä para prosseguir a sua carreira nos ralis com o TGR WRC Challenge Program.

As estrelas finlandesas em ascensão Sami Pajari e Enni Mälkönen vão fazer a sua estreia no Rally1 nas suas estradas de origem, depois de terem impressionado na classe WRC2 este ano com o GR Yaris Rally2. O seu carro também terá um esquema de cores especial, com uma pintura predominantemente branca que destaca o compromisso da TGR-WRT em apoiar os jovens talentos dos ralis.

Noutro sorteio especial para os fãs de ralis finlandeses, o Chefe de Equipa Jari-Matti Latvala irá conduzir no seu evento caseiro pelo segundo ano consecutivo, juntamente com Juho Hänninen como copiloto – desta vez num GR Yaris Rally2.

Um total de nove GR Yaris Rally2 inscritos incluem também Jan Solans, vencedor da classe em Portugal com a Teo Martín Motorsport; Roope Korhonen, líder do campeonato finlandês pela Rautio Motorsport; Georg Linnamäe, vencedor da geral do recente Rali da Estónia com a RedGrey; e Mikko Heikkilä, que terminou em segundo lugar na classe na Letónia pela Step-Five Motorsport.

A dupla da segunda geração do TGR WRC Challenge Program, Yuki Yamamoto e Hikaru Kogure, Gregor Jeets, da RedGrey, e a estreante finlandesa no WRC2, Juhana Raitanen, da TGS, também estão inscritos.

Para Jari-Matti Latvala (Chefe de Equipa): “É muito emocionante participar na prova caseira da nossa equipa, o Rali da Finlândia, com cinco carros de Rally1. É um grande esforço, por isso, obrigado a todas as pessoas da equipa que estão a ajudar a tornar isto possível. Todos os nossos pilotos estão com muita vontade de fazer um bom resultado: O Kalle vai querer vencer em casa, o Elfyn adora sempre a prova, o Taka também tem tido bons resultados e, apesar de o Seb já não participar no Rali da Finlândia há algum tempo, sei que ele gostaria muito de o vencer novamente.

Também vai ser muito interessante ter o Sami no nosso carro de Rally1 pela primeira vez e ver como ele se adapta à mudança do Rally2.

Depois da Polónia e da Letónia, onde conseguimos reduzir a diferença no campeonato, a confiança é elevada, mas há sempre um pouco mais de pressão na nossa prova caseira e temos de nos lembrar de ser humildes, porque se não respeitarmos as estradas finlandesas, podemos pagar a penalização muito rapidamente.

Também quero agradecer muito ao nosso Presidente, Morizo-san, por me ter deixado conduzir o GR Yaris Rally2. Esta é uma prova onde sempre gostei de guiar e, ao mesmo tempo, juntamente com o Juho, dá-nos uma boa oportunidade de experimentar o Rally2 em competição e depois partilhá-la com os nossos clientes.”