WRC: Toyota assume controlo total da operação no Mundial a partir de 2021

A Toyota vai assumir o controlo total do programa no Campeonato Mundial de Ralis (WRC) a partir da próxima temporada. Tommi Mäkinen, que dirige atualmente o programa da Toyota desde o seu regresso ao mundo dos ralis em 2017, fica como conselheiro do desporto motorizado para a Toyota.

A partir de 2021, equipa da Toyota no WRC passa a ser chefiada pela Toyota Gazoo Racing Europe, que vai manter a base de operações nas instalações de Puppola, perto de Jyväskylä, na Finlândia. A construção dos carros também se mantém na capital da Estónia, Tallinn.

Em comunicado, Tomi Mäkinen afirmou que o “objetivo do projeto da Toyota no WRC era retornar às operações no mundo dos ralis com uma organização flexível, algo que só acontece com uma companhia pequena. Posso dizer, com felicidade, que esse objetivo foi atingido e agora é tempo de eu ter outros desafios com a Toyota. Quero agradecer ao Akio Toyoda (Presidente da Toyota Motor Corporation) por ter confiado em mim e apoiado este projeto”.

“A Toyota decidiu adquirir as operações do WRC que construímos juntos e é importante que a base de operações se mantenha em Jyväskylä e Tallinn”, finalizou Mäkinen.

Sob a liderança de Mäkinen, a Toyota ganhou o Campeonato do Mundo de Construtores em 2018 e levou Ott Tänak e Martin Järveoja ao título Mundial em 2019. Em 2020, a equipa lidera também o Campeonato de Construtores e no Campeonato tem duas duplas nos dois primeiros lugares: Elfyn Evans/ Scott Martin e Sébastien Ogier/Julien Ingrassia.