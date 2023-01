WRC: Toyota apresentou GR Yaris Rally1 Hybrid revisto | AutoSport

A Toyota Gazoo Racing WRC apresentou esta manhã o seu GR Yaris Rally1 Hybrid, carro com que pretende defender e reconquistar os títulos de pilotos de construtores.

A mudança mais óbvia no carro para 2023 é a nova carroçaria na zona do pára-lamas traseiro, que tem agora uma entrada de arrefecimento revista para o sistema híbrido. Outros desenvolvimentos incluem uma nova especificação de motor com um rendimento mais elevado em termos de potência e binário.

Depois de sete vitórias em 13 ralis, que redundou num sexto título de construtores para a Toyota e o primeiro de Kalle Rovanpera, que aos 22 anos se tornou no mais jovem Campeão de sempre no WRC, este ano as coisas tendem a ser diferente, pois prevê-se bem mais oposição da Hyundai e da Ford: “Estamos confiantes com o carro que temos para esta temporada, encontrámos alguns ganhos no desempenho e na fiabilidade e continuamos o trabalho de evolução deste carro que começámos no ano passado.

Acredito que temos um carro que será capaz de competir com qualquer um dos nossos rivais” disse o diretor técnico da Toyota, Tom Fowler.