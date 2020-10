WRC: Tommi Mäkinen exclui ordens de equipa na Toyota

Tommi Mäkinen , diretor da equipa Toyota Gazoo Racing, é bem conhecido por ser totalmente contra as ordens de equipa e com os seus três pilotos ainda com hipóteses de serem campeões, exclui por completo quaisquer atitudes nesse sentido. Pretende manter-se totalmente fora da luta pelo título de pilotos. Separados por 18 pontos, os pilotos da equipa, Elfyn Evans e Sébastien Ogier estão em primeiro e segundo lugar na classificação à partida do Rali da Sardenha, e o terceiro piloto, Kalle Rovanperä está 27 pontos mais atrás do líder, juntamente com Ott Tänak (Hyundai). A dificuldade para Mäkinen é que a vantagem da Toyota contra o fabricante campeão mundial em título, a Hyundai é de apenas nove pontos, e por isso uma vitória na prova é a prioridade número um para Makinen. Questionado sobre os seus planos quanto à forma de dirigir pilotos esta semana, Mäkinen disse: “Muito provavelmente na Sardenha não há qualquer possibilidade de vencermos. O Elfyn (Evans) tem o pior lugar para começar e o segundo pior é para o Seb (Ogier) e nunca se sabe o que pode acontecer. Mas o mais importante para nós é o título de fabricantes. É claro que não podemos arriscar ter carros a lutar e depois algo acontecer”.