WRC, Tom Fowler (Toyota): Luta Ogier/Loeb: é ótimo, bom para o campeonato e acrescenta tempero às coisas” | AutoSport

Na recente entrevista a Sébastien Ogier, o francês foi questionado se achava ser saudável para o WRC que os adeptos estejam a achar a sua rivalidade com Sébastien Loeb, mais interessante do que a rivalidade de quem luta pelo campeonato, ao que Ogier respondeu dizendo que “penso que com o tempo as coisas vão mudando e o nome de Loeb e Ogier vai-se apagando, mas para já acho que os adeptos estão a gostar de ver os dois últimos pilotos que dominaram o desporto a serem ainda competitivos e capazes de lutar pelas vitórias.

Penso que é fascinante e de algum modo temos que desfrutar, que não gostaria de ver, em vários desportos este tipo de cenário. Os ralis, por algum motivos, oferecem esta possibilidade.

Parece-me que devemos desfrutar, mas ao mesmo tempo, sou o primeiro a dizer que é um pouco demais dizer que sem mim e o Loeb, quem vencer o campeonato este ano não tem o mesmo valor, para mim ser Campeão do Mundo é sempre de grande valor.

É verdade que dominámos no Monte Carlo, mas isso não significa que tenhamos estado longe dos outros pilotos.

As minhas duas últimas épocas foram muito competitivas, sempre com lutas equilibradas, para continuar a vencer e agora basta ver o que o Kalle está a fazer, é muito especial. Mais cedo ou mais tarde as coisas seguem o seu rumo natural…”

O director técnico da Toyota Gazoo Racing, Tom Fowler, sorriu com a pergunta e depois de mais de dois anos a trabalhar com Sébastien Ogier, ele tinha a sua resposta pronta: “Penso que ele tem uma hipótese de vencer… porque é Sébastien Ogier”, começou por dizer Fowler. Mas e quanto à rivalidade com Loeb? “É bom”, disse ele. “Acho que eles próprios querem este tipo de coisas”. Penso que a rivalidade é parte da razão pela qual eles querem fazer estes eventos, eles querem encontrar-se de novo. Embora tenha a certeza de que são amigos, isto não é uma coisa pessoal, é mais com base na próxima batalha.

“Se olharmos bem para isto, Ogier teve mais tempo no carro recentemente, fez o Rali de Portugal mais recentemente, e teríamos de dizer que ele deveria ter a vantagem. Como disse, é óptimo, é bom para o campeonato e acrescenta um pouco mais de tempero às coisas”.

Se o tempo continuar seco, as probabilidades parecem estar mais a favor de Ogier na próxima semana. O piloto da Gap iniciará a etapa de abertura em oitavo lugar na ordem de partida, quatro lugares atrás de Loeb e em estradas mais limpas que oferecem mais aderência.