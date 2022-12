WRC, Tom Fowler: “Não previ que a Hyundai se tornasse tão rápida como foi…” | AutoSport

Em 2000, o Rali de Portugal ganhou um prémio “The most improved Rally of the year” (O Rally que mais melhorou do ano) e se houvesse um prémio semelhante para o carro que mais evoluiu durante a época de 2022 do WRC, seria para o Hyundai i20 N Rally1.

Pode parecer estranho, um carro que ‘nasceu’ com tantos problemas, mas é verdade, pois foi claramente o que mais evoluiu ao longo do ano, quer em performance, e em fiabilidade.

E quem o confirma é Tom Fowler, o diretor técnico da Toyota, que se mostrou surpreendido pela rapidez com que a Hyundai recuperou durante a época. E tem razão.

Se o campeonato tivesse arrancado na Estónia, a Hyundai teria sido Campeã de Construtores! O atraso com que começaram 2022, e que a direção da equipa assumiu várias vezes fez a equipas ter que trabalharam a dobrar para ‘apanhar’ a Toyota e conseguiram-no, ‘jogando’ taco a taco a partir daí. Foi um ano complicado, mas o que fizeram na segunda metade, mostra que têm tudo o que precisam para se bater com a Toyota. E é isso que preocupa Tom Fowler: “Eu diria que a meio da época fomos um pouco apanhados pela rapidez com que a Hyundai conseguiu acelerar o ‘jogo’. Não previ que assim que o fizessem, fossem tão rápidos como foram. Eles tinham um carro que não conseguia chegar ao fim dos ralis, foi o seu ponto de partida. E eu senti que seria mais começarmos a ver o carro chegar ao fim dos ralis, mas não muito bem, e depois começar a chegar ao fim dos ralis com alguma velocidade. Mas, na verdade, eles saltaram de não serem capazes de terminar para… para ser honesto, não tenho a certeza de como isso aconteceu. Não é realista.

E isto é um elogio a eles”, disse Tom Fowler ao Dirtfish, esperando que a Hyundai seja em 2023 competitiva desde o primeiro, qualquer coisa como foi durante a segunda metade de 2022.