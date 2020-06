WRC, Thirry Neuville explicou acidente na Finlândia

Depois de uma ‘pausa’ forçada de três meses, a Hyundai levou a sua equipa para a Finlândia onde Thierry Neuville regressou aos comandos do seu Hyundai i20 WRC, mas as coisas não correram bem porque, com Nicolas Gilsoul ao lado, capotaram várias vezes.

Não ficaram feridos, mas o teste acabou ali pois o carro ficou irreparável.

Em declarações ao Dirtfish, o belga admitiu que “Foi muito agradável estar de volta ao volante e recuperar a sensação especial de pilotar um WRC. Os primeiros ralis parecem ter sido há tanto tempo, pelo que foi maravilhoso voltar a ter a adrenalina ao volante. Mas não correu como queríamos, pois batemos numa pedra num corte e capotámos bastantes vezes. Ficámos bem, mas o carro ficou demasiado danificado para reparar”.