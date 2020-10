WRC, Thierry Neuville: Ypres? É sempre bom ter algum conhecimento dos troços… e do tempo!”

A próxima prova do WRC é o Rali de Ypres e Thierry Neuville não correr lá há algum tempo, muito menos com os atuais WRC, é de longe quem melhor conhece a prova e mesmo assim ainda alega que dependendo da data em que se realiza o rali pode ser totalmente diferente. Factual é que Neuville já competiu lá antes, sabe como é, e sabe também como a meteorologia pode ser complicada: “Obviamente que nunca corri lá em novembro, por isso vai ser algo novo, definitivamente. Mas também nunca estive aqui na Sardenha em outubro e funcionou bem, por isso digamos que o Rali de Ypres pode ser diferente do que estou habituado, mas mesmo assim, quer dizer, é sempre bom ter algum conhecimento dos troços ano após ano e conheço bem o tempo belga.