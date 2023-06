WRC: Thierry Neuville vence Rali da Sardenha | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) venceram o Rali da Sardenha, oferecendo à Hyundai o primeiro triunfo do ano, e também a Cyril Abiteboul, o novo Chefe de Equipa. Um rali bem interessante nos dois primeiros dias, com muita luta na frente pela liderança, e que ficou resolvido apenas numa especial em que tudo aconteceu. Os líderes Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) saíram de estrada, desistiram deixaram o caminho aberto aos homens da Hyundai com Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) a ver o francês fora de estrada e a tirar pé, permitindo que Neuville, que não sabia o que se passava atrás dele, atacar e passar de terceiro para primeiro. O rali resolveu-se aí já que depois disso, foi apenas rodar até ao fim, com a luta a ver-se apenas na Power Stage, ganha por Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) na frente de Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1), que no rali foram respetivamente, terceiros e 35º.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), foram quartos depois duma prova com vários azares, com Andreas Mikklesen a vencer o WRC2 depois de Adrien Fourmaux, que liderava com mais de trinta segundos de avanço, se despistar no último troço.

