WRC, Thierry Neuville: “uma grande deceção, para mim e para toda a equipa” | AutoSport

Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupe WRC) lideravam o Rali Safari com uma vantagem de 57.4s quando um amortecedor traseiro-direito se partiu. Apesar de ter levado o carro até ao final do troço, e de manter a liderança do rali, os danos eram demasiado extensos para que a equipa pudesse continuar: “Isto é uma grande deceção, não só para mim, mas também para toda a equipa. É um momento difícil neste momento, a equipa está unida, mas abandonamos estando na liderança pelo terceiro rali consecutivo. Basicamente, chegámos a uma curva muito lenta, e na saída, de repente, senti algo a partir-se no carro. Tentámos terminar o troço mas vimos que o amortecedor tinha explodido, e tivemos de parar por ali. Sabíamos que este seria um evento difícil, mas estávamos preparados para ele e fizemos o nosso trabalho – eu e Martijn no carro, os mecânicos, todos.

Gostei do fim-de-semana e diverti-me muito.

Senti-me confortável no carro, fomos rápidos e controlámos a velocidade durante todo o evento, por isso há muitos aspetos positivos a retirar. A motivação ainda está lá, estamos apenas a perder a sorte, mas vamos reagrupar-nos, encontrar soluções e voltar mais fortes como uma equipa”, disse.