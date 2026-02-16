WRC, Thierry Neuville termina Rali da Suécia em 7º e pede “reunião de crise” na Hyundai
Thierry Neuville terminou o Rali da Suécia num discreto sétimo lugar, num fim de semana em que a Hyundai voltou a ficar claramente atrás da Toyota e em que o belga não escondeu a frustração com a falta de competitividade do i20 N Rally1. A vitória na Power Stage, por apenas uma décima de segundo sobre Elfyn Evans, permitiu-lhe somar cinco pontos de consolação num rali em que terminou a quase quatro minutos do vencedor.
Fim de semana difícil desde o primeiro dia
Neuville e Martijn Wydaeghe começaram o rali em contramão, com uma incursão num banco de neve logo no primeiro dia e problemas de embaciamento do pára-brisas que causaram atraso adicional. Ainda assim, reagiram com uma primeira vitória em classificativas na PEC7, mostrando algum potencial em ritmo puro. Ao longo do fim de semana, o belga tentou sucessivamente afinações diferentes, admitindo ter alterado o set-up “mais de 30 vezes”, sem conseguir transformar o trabalho em ganhos reais de performance.
A falta de aderência geral e a acentuada subviragem foram as queixas centrais, partilhadas também por Esapekka Lappi e Adrien Fourmaux, que relataram dificuldades semelhantes ao volante dos restantes Hyundai. Depois do domínio absoluto da Toyota, com um 1-2-3 em Monte Carlo e um 1-2-3-4 na Suécia, Neuville já fala na necessidade de uma “reunião de crise” interna para inverter a tendência.
FOTO @World
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI