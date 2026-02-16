WRC, Thierry Neuville termina Rali da Suécia em 7º e pede “reunião de crise” na Hyundai

Thierry Neuville terminou o Rali da Suécia num discreto sétimo lugar, num fim de semana em que a Hyundai voltou a ficar claramente atrás da Toyota e em que o belga não escondeu a frustração com a falta de competitividade do i20 N Rally1. A vitória na Power Stage, por apenas uma décima de segundo sobre Elfyn Evans, permitiu-lhe somar cinco pontos de consolação num rali em que terminou a quase quatro minutos do vencedor.

Fim de semana difícil desde o primeiro dia

Neuville e Martijn Wydaeghe começaram o rali em contramão, com uma incursão num banco de neve logo no primeiro dia e problemas de embaciamento do pára-brisas que causaram atraso adicional. Ainda assim, reagiram com uma primeira vitória em classificativas na PEC7, mostrando algum potencial em ritmo puro. Ao longo do fim de semana, o belga tentou sucessivamente afinações diferentes, admitindo ter alterado o set-up “mais de 30 vezes”, sem conseguir transformar o trabalho em ganhos reais de performance.

A falta de aderência geral e a acentuada subviragem foram as queixas centrais, partilhadas também por Esapekka Lappi e Adrien Fourmaux, que relataram dificuldades semelhantes ao volante dos restantes Hyundai. Depois do domínio absoluto da Toyota, com um 1-2-3 em Monte Carlo e um 1-2-3-4 na Suécia, Neuville já fala na necessidade de uma “reunião de crise” interna para inverter a tendência.

