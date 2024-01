WRC, Thierry Neuville: “temos de continuar a trabalhar, mas estou muito contente por ganhar este rali” | AutoSport

Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe venceram o Rallye Monte-Carlo, a primeira ronda do Mundial de Ralis, o que é para eles um início perfeito da sua temporada após uma emocionante batalha pela vitória com Sébastien Ogier/Vincent Landais. Ao longo de quatro dias de intensa competição, com voltas e reviravoltas, venceram e levam para casa o máximo de pontos

Neuville lidera a classificação dos pilotos com uma vantagem de seis pontos, enquanto há apenas um ponto a separar os dois primeiros na luta dos construtores a caminho da Suécia: “Não tenho palavras! Este fim de semana foi fantástico, senti-me muito confortável no carro. A equipa fez um trabalho fantástico e penso que todo o conjunto estava a funcionar muito bem. Foi a primeira vez que tivemos um rali assim, e penso que foi um bom sinal para o futuro. Há sempre algum trabalho a fazer, por isso temos de continuar a trabalhar arduamente, mas estou muito contente por ganhar este rali. Fomos nós que mandamos neste fim de semana. O carro estava fantástico, por isso gostaria de agradecer muito à equipa”, disse Neuville, que sabe agora que na Suécia não vai ter vida fácil, já que sai na frente: “a experiência e o passado já nos mostraram que chegar na liderança do campeonato à Suécia, sendo o primeiro na estrada, nunca foi bom, é provavelmente, uma grande desvantagem.

Por isso, sim, sei que vai ser uma prova difícil em que o objetivo será conquistar o máximo de pontos. As minhas hipóteses de obter um bom resultado serão muito reduzidas, mas a consistência deverá compensar. Sim, vamos descobrir dentro de três semanas”.