WRC: Thierry Neuville tem destino do Mundial de ralis nas mãos… e pés!

O céu de outubro está prestes a testemunhar um espetáculo digno dos grandes momentos da história do WRC. Thierry Neuville, o piloto belga da Hyundai, está à beira de conquistar o título mais importante da sua carreira. Com uma liderança de 29 pontos sobre o seu companheiro de equipa, Ott Tänak, Neuville entra no Rali da Europa Central com um ‘match point’ ao alcance.

Se conseguir aumentar essa vantagem para mais de 30 pontos, o título mundial estará garantido, uma façanha que poderá ser coroada nas belas e desafiadoras paisagens que se estendem pela República Checa, Alemanha e Áustria.

Neuville não está apenas de olho no prémio, mas também investindo o seu tempo e energia para se preparar meticulosamente. Vai marcar presença no Herbst Rallye, um evento menor na Áustria, porém estratégico para testar os limites do seu Hyundai i20 N Rally1 em condições muito semelhantes às do rali que se aproxima. Essa preparação minuciosa pode ser o trunfo que o colocará à frente de Tänak, que também participou do Herbst Rallye no ano passado.

Com a Hyundai a fornecer a Neuville mais oportunidades de testes e ajustes em comparação com o início da temporada, o belga está agora mais ‘afinado’ do que nunca. A equipa reconhece que essa é uma chance de ouro para garantir que o seu piloto possa enfrentar qualquer desafio que surja pela frente, seja nas estradas de floresta estreitas da Alemanha, no asfalto sinuoso da Áustria ou nas estradas super- técnicas da Chéquia.

Não é a primeira vez que Neuville brilha no Rali da Europa Central. Na sua estreia na prova, venceu, fazendo uma excelente exibição. Agora, regressa ao palco da vitória com a chance de repetir o feito, mas com muito mais em jogo: o título mundial. Com cada curva a pressão aumenta, mas Neuville parece ter vindo a manter a de um (finalmente) verdadeiro campeão. Se continuar nessa toada, outubro será seu mês de glória, e o nome de Thierry Neuville ficará gravado na história do WRC como o mais novo campeão mundial.