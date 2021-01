WRC: Thierry Neuville separa-se de Nicolas Gilsoul

Não se sabe aionda se será um ‘divórcio’ definitivo, mas não só é inesperado como há sinais de que não foi pacífico. Thierry Neuville anunciou que Nicolas Gilsoul já não estará ao seu lado como navegador, e será o belga Martijn Wydaeghe, a assumir as funções no Rali de Monte Carlo: “Há algumas mudanças à nossa frente, pois vou começar a temporada com Martijn Wydaeghe como navegador”, escreveu Neuville no Facebook. “Quero agradecer a Nicolas Gilsoul pelos 10 anos que passámos juntos e pelas grandes recordações”, frase que indicia que será permanente. Mas Nicolas Gilsoul reagiu diretamente ao post de Neuville no Facebook, colocando um emoji de ‘surpresa’, dizendo: “É a sua escolha. Vivemos juntos aventuras maravilhosas. Voltaremos a viver mais algumas”. A dupla belga estava junta desde 2011. Martijn Wydaeghe tem sido o navegador de Guillaume de Mevius no WRC2 e no Campeonato de Ralis da Bélgica.