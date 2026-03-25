WRC: Thierry Neuville recupera confiança após duro Safari, de olho no asfalto da Croácia

Belga da Hyundai sai de Naivasha com poucos pontos, mas lições importantes

Thierry Neuville admitiu que precisa de um “reset” competitivo depois de um Rali Safari particularmente penoso, do qual saiu apenas com alguns pontos de Super Domingo e da Power Stage, antes de enfrentar a próxima ronda do WRC na Croácia, em abril. O belga terminou apenas em sétimo da geral, num fim de semana marcado por problemas mecânicos e pelas já tradicionais condições extremas das classificativas em redor de Naivasha.

Problemas mecânicos e um Safari “que bate forte todos os anos”

Ao longo do rali, Neuville e os seus colegas de equipa na Hyundai i20 N Rally1 sofreram com radiadores bloqueados por lama, sobreaquecimento, furos, danos de suspensão e até problemas de transmissão que arruinaram qualquer ambição de lutar pelos lugares do pódio. “Estivemos a lutar pelos pontos da Power Stage e do Super Domingo. Só conseguimos quatro, mas pelo menos é alguma coisa. Há lições a tirar de mais um Safari”, resumiu o campeão do mundo de 2024.

“Safari bate muito forte todos os anos. Não tem sido muito simpático connosco até agora, mas venho sempre e desfruto da aventura – isso, pelo menos, é o lado positivo”, acrescentou, reconhecendo que esperava chuva ainda mais intensa, embora a combinação de lama e piso demolidor se tenha mantido como grande desafio.

Homenagem a Katsuta e foco na Croácia

Apesar da frustração pessoal, Neuville não hesitou em felicitar Takamoto Katsuta, que assinou a sua primeira vitória no WRC ao sobreviver melhor do que ninguém às armadilhas do Safari. “É uma grande vitória para o Taka. Tem sido muito paciente e resiliente durante muito tempo, e conseguiu – merece mesmo. Ele tem sido sempre forte aqui no Quénia, por isso é um ótimo lugar para a primeira vitória”, destacou.

Com a página do Quénia a fechar-se, o foco do belga passa agora para o asfalto da Croácia, de 9 a 12 de abril, seguido pelo Rally das Canárias mais tarde no mês. “Honestamente, não muito”, admitiu, quando questionado se a mudança de superfície aumentava a confiança. “Mas vamos ver. Temos de nos dar uma hipótese de ficar positivos e esperar que algo mude. Não vamos fazer milagres, mas se encontrarmos um bom andamento e nos pudermos divertir, já será alguma coisa.”