WRC, Thierry Neuville: “queremos lutar pelo campeonato” | AutoSport

Na Hyundai Motorsport, duas duplas farão todas as provas do calendário do Mundial de Ralis, uma delas é Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe (#11). O belga está com a equipa desde a sua época de estreia no WRC em 2014 e desempenhou um papel vital nos campeonatos de construtores conquistados pela Hyundai Motorsport em 2019 e 2020, mas nunca conseguiu o título que várias vezes perseguiu, uma vezes na luta até bem perto do fim, outras nem tanto: “As metas para nós em 2024 são as mesmas de sempre: queremos ser líderes ao longo de toda a temporada e lutar pelo campeonato. Isto será naturalmente difícil e teremos de ter um bom desempenho em todos os ralis para que isso seja possível, mas faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para lutar pelos títulos. Temos uma formação de duplas muito forte este ano e isso certamente nos ajudará a lutar por vitórias e pódios para ter uma temporada de sucesso. A reorganização da equipa também deverá manter-nos numa direção positiva. O nosso primeiro objetivo será fazer um forte início no Rallye Monte-Carlo, um evento onde já fomos competitivos antes e terminamos no pódio muitas vezes no passado”, disse Thierry Neuville.