WRC: Thierry Neuville quer pessoas e ideias novas para os ralis

O atual campeão do WRC, Thierry Neuville, apelou a um pensamento novo e inovador para revitalizar o Campeonato do Mundo de Ralis. Ele exortou os organizadores a trazerem líderes de fora do mundo dos ralis para injetar novas ideias e atrair melhor o público mais jovem, argumentando que confiar no passado do WRC já não é eficaz.

Neuville sublinhou a necessidade de reformar a promoção, os formatos dos eventos e o conceito geral do desporto, em vez de se concentrar apenas nos regulamentos técnicos.

“Honestamente, se tiver de escolher alguém [para dirigir o desporto], escolherei alguém que não tenha estado muito envolvido no WRC, [para ajudar] a trazer novas ideias” disse Neuville ao dirtfish.com. “Penso que temos de deixar de escolher apenas pessoas do passado do WRC, porque os velhos tempos já lá vão. Os jovens, aqueles que queremos que invistam no desporto, não querem saber do que foi popular no passado. Precisamos de trazer novas ideias, algo fresco, algo fora da caixa, que talvez, na nossa opinião, não se encaixe no WRC, mas que trará uma mudança.”

“Mas, mais uma vez, já falámos muitas vezes sobre este assunto. Se mudarmos a promoção, começamos a trabalhar também um pouco na vertente desportiva. Mudar um pouco o conceito e o formato – o regulamento técnico é apenas uma questão secundária.”

Também elogiou o recente diálogo aberto da FIA com os pilotos, especialmente com responsáveis como Emilia Abel e Marina Duñach, afirmando que esta abordagem de colaboração é fundamental para elevar o WRC a novos patamares.