WRC, Thierry Neuville: “problema com a pressão do combustível (..) podia ter parado em qualquer lado” | AutoSport

Não foi um dia fácil para Thierry Neuville, pois as condições que apanhou sendo o primeiro na estrada são as piores em muitos anos do Rali da Suécia e para o provar veja-se na parte da tarde vários Rally2 a vencer troços o a ficar nos primeiros lugares ao ponto de Oliver Solberg, que guia um Skoda Fabia RS Rally2 ser o terceiro da classificação geral. Ao cabo de três troços de manhã, Neuville já estava a 40.5s da frente, ficou a 1m15.5s logo após o primeiro da tarde e depois veio a penalização de 40s decorrente do problema que revelaram ter com a pressão do combustível, e ainda o tempo perdido nos troços. Tudo somado, 2m43.8s, mas para já o quinto posto dos Rally1 que amanhã ao fim do dia já dá pontos (a confirmar no domingo): “As condições têm sido muito mais complicadas do que estávamos à espera no início. O objetivo era passar. Não foi um dia fácil para nós, para ser honesto. Quero dizer, lutámos um pouco com o carro, com os limpa pára-brisas, esta manhã, e a visibilidade não foi muito boa esta tarde. Alguns problemas técnicos também. Por isso, sim, estamos contentes por estar aqui. Amanhã é outro dia” começou por dizer, falando depois de quando pararam com o problema antes da PEC6: “Sim, houve um problema e ainda há um problema, para ser honesto, começou na assistência remota e penso que, na verdade, estavam todos ao nosso lado quando o carro não arrancou. Conseguimos pô-lo a funcionar e fizemos a tarde toda assim. Mas antes do troço, no caminho para o início da PEC6, o carro não estava a funcionar corretamente. Depois não conseguimos pô-lo a funcionar e acabámos por nos atrasar quatro minutos. O problema está relacionado com a pressão do combustível! Estávamos a forçar a bomba de combustível manualmente, mas obviamente não funcionou, porque a PEC6 não funcionou. Por isso, não havia nada que eu pudesse fazer. Se eu quisesse fazer uma estratégia, tinha 53 minutos antes da especial, podia ter parado em qualquer lado para trabalhar no carro e não apenas antes do TC. Teria sido uma má decisão fazê-lo, mesmo antes do controlo horário e depois o capot aparecer aberto a meio do troço. Não é o que se precisa quando se tem todo esse stress. estávamos com pressa e, obviamente, o capot não fechou corretamente algures. Abriu-se”, explicou Neuville.