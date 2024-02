WRC, Thierry Neuville: “posições na estrada podem tornar a prova muito difícil” | AutoSport

Depois do triunfo no Rali de Monte Carlo, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) entram para o Rali da Suécia com a motivação em alta. O piloto belga já venceu a prova, em 2018, mas desta feita terá de esperar pela meteorologia para saber se iss vai ser possível. Se houver muita neve, vai perder muito tempo no primeiro dia a ‘limpá-la’, se houver pouca é mesmo o favorito a vencer: “Esperamos muita neve e temperaturas muito baixas na Suécia. Foi algo que foi possível gerir no ano passado, mas tem sido um pouco mais difícil mais recentemente.

Por isso, vamos precisar de muita precisão e reatividade do carro para o podermos lançar de uma curva para a outra e maximizar a eficácia. Os bancos de neve são obviamente um enorme risco, especialmente quando as temperaturas são mais elevadas do que o habitual.

Quando está a gelar, são uma caraterística em que pode confiar para o ajudar a conseguir uma melhor posição para andar mais depressa. A condução limpa, a gestão dos pneus e as posições na estrada são fatores que podem tornar a prova muito difícil, mas, pela nossa experiência do ano passado, o primeiro dia foi muito equilibrado. Sempre gostei do Rali da Suécia, por isso vamos tentar obter um bom resultado”, Neuville.