WRC, Thierry Neuville: “Perdemos uma potencial vitória”

Três ralis, três terceiros lugares e uma estatística que Thierry Neuville preferia não ter neste momento, ainda que isso lhe signifique ser o mais direto perseguidor do líder do campeonato.

Nesta prova, a má escolha de pneus da Hyundai no sábado, te-lo-á, provavelmente, impedido de vencer, pois no primeiro dia mostrou que podia consegui-lo, não facilmente, mas poderia: “Este rali foi realmente uma montanha-russa para nós. Tivemos alguns troços realmente bons, mas também tivemos algumas enormes desilusões. Várias coisas juntaram-se mas, no final, acabámos por perder uma potencial vitória.

Portanto, temos de analisar a razão de tais erros terem sido cometidos e como melhorar isso para o futuro. Muitas vezes estamos muito perto de lutar pela vitória ou pelo segundo ou terceiro lugar, demasiadas vezes perdemos por alguns segundos, ou décimos.

É claro que isso é frustrante mas, por outro lado, também sei que tirei o máximo do carro este fim-de-semana. Fui realmente o único piloto da equipa a acompanhar a velocidade de Sébastien e Elfyn. Estava sempre à beira do limite e, por vezes, para lá dele. Mas é outro pódio, um terceiro pódio consecutivo na temporada, pontos fortes e P2 no campeonato”, disse Neuville.