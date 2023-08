WRC: Thierry Neuville participa em rali irlandês em honra de Craig Breen | AutoSport

Thierry Neuville vai competir num rali nacional na Irlanda no próximo ano em memória do seu companheiro de equipa e amigo da Hyundai, Craig Breen.

O irlandês perdeu a vida num acidente de teste em abril deste ano e Neuville quer ajudar os fãs a recordar Breen, competindo no Raven’s Rock Rally – um evento nacional baseado na cidade natal de Breen, Waterford.

Neuville confirmou que o melhor amigo de Breen, Patrick “Paddy” Croke, irá co-pilotar para ele no evento de asfalto: “Craig era uma pessoa muito especial para todos nós”, disse o belga. “Quando fui ao funeral, estava sentado com os pais dele, com o Ray e o Jackie e com a família dele e percebi que temos de tirar o máximo partido da vida e temos de nos lembrar da grande pessoa que o Craig era” disse Neuville, que falou depois com James Coleman, amigo e antigo diretor de Breen: “Eu disse ao James que queria fazer isso imediatamente”, disse Neuville. “E quero fazê-lo com Patrick. O Craig apresentou-nos este tipo incrível, este grande amigo dele e eu quero conduzir com o Craig na minha mente e o amigo dele ao meu lado.”

Croke tem experiência em Raven’s Rock, tendo terminado no pódio com Breen em 2017: “Não demorei muito tempo a responder quando o Thierry me disse que podíamos fazer o evento juntos”, disse Croke.

“Navegar Thierry Neuville… não há nada mais especial do que isso. Este ano, no Raven’s Rock Rally [em junho], tivemos a sensação de que o Craig estava connosco, que estava a olhar para o evento – tenho a certeza de que o fará no próximo ano.”