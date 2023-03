WRC, Thierry Neuville: “orgulhosos do que fizemos este fim-de-semana” | AutoSport

Thierry, foi uma boa luta pela segunda posição. Uma batalha brilhante entre tu e o Elfyn Evans. Como te sentes em relação a isso?

“Como todos puderam ver o Elfyn nunca desistiu da luta, e eu sabia que ia ser muito difícil. Os troços eram muito difíceis e alguns muito rápidos. Nuns tivemos uma boa velocidade e noutros lutámos para nos mantermos a par. Sabíamos que iria chegar ao último troço na luta, se ninguém cometesse um erro. Foi isso que realmente aconteceu.

Quando entrei no troço longo, sabia que só havia mais dois troços e conhecia-os muito bem. Sabia que seria difícil criar uma margem, mas depois, obviamente, Elfyn teve problemas e eu vi uma oportunidade para voltar a atacar. Porque, nessa altura, eu estava a pensar em poupar os pneus para a Power Stage. Mas havia essa oportunidade, Ele estava em apuros por isso ataquei e valeu a pena…”

Só soubemos do problema do Elfyn quando nos contaste no final do troço. Tinhas ‘espiões’ no final do troço (risos)?

“Quando vi que ele ainda estava a voar, disse que este tipo tem mesmo umas ‘grandes bolas’. O braço da direção estava dobrado e ele arranjou-o como pode. Descobri no final que ele não estava tão confiante. Mas, se eu estivesse na mesma posição, precisava de jogar com a sua sorte e ele fê-lo, e funcionou bem, levou a luta até ao fim. Podemos estar orgulhosos do que fizemos este fim-de-semana. Sabíamos que estávamos a competir contra o Sébastien (Ogier) este fim-de-semana. Esperava que o Dani (Sordo) e o Esapekka (Lappi) dessem luta ao Séb. Em geral, foi um fim-de-semana divertido para mim e gostei muito deste rali”.

Estes resultados tornaram as coisas realmente interessantes nas classificações do campeonato, qual é o teu desejo para o próximo evento na Croácia?

“Já estou ansioso. Duas vezes neste rali e cada vez que liderava, numa a escolha dos pneus, na outra, problemas com o alternador, por isso o alvo é definitivamente a vitória. Mas, obviamente, com o line-up das outras equipas não vai ser fácil, isso é certo.

Estou ansioso por um desafio realmente emocionante. Adoro as estradas ali. São realmente desafiantes, realmente divertidas. Se nos sentirmos tão confortáveis como este fim-de-semana, vai ser mais uma bela luta”.