WRC, Thierry Neuville: o ‘eterno’ 2º, está à beira de ser campeão

A Hyundai perdeu numa só prova metade do avanço que tinha para a Toyota no Campeonato de Construtores, mas no de Pilotos, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) permanecem bem direcionados para assegurar o seu primeiro título Mundial de Ralis.

Thierry Neuville tem tido uma carreira notável no Mundial de Ralis (WRC), marcada por consistência e vitórias, embora o título sempre lhe tenha escapado.

O belga é o oitavo piloto da história do Mundial de Ralis com mais triunfos, 21, atrás dos 23 de Juha Kankkunen e 24 de Tommi Makinen. Todos os pilotos à sua frente foram Campeões do Mundo, Loeb, Ogier, Gronholm, Sainz, McRae, Makinen, Kankkunen…

No Intercontinental Rally Challenge, em 2010 e 2011 ganhou experiência valiosa que levou para o WRC, onde começou em 2012. Logo em 2013, terminou em segundo lugar no campeonato, com a M-Sport/Ford, e esse desempenho chamou a atenção da Hyundai Motorsport, que o contratou como piloto principal para seu retorno ao WRC em 2014.

Na Hyundai, as primeiras conquistas. Em 2014, Neuville conquistou a sua primeira vitória no WRC, que também foi a primeira da Hyundai, no Rallye da Alemanha, ajudou a Hyundai a conquistar o seu primeiro pódio na temporada de estreia, de 2016 a 2019, Neuville terminou como vice-campeão por quatro anos consecutivos, demonstrando uma melhoria constante, desde 2016, venceu pelo menos um rali do WRC em cada temporada, na maioria das vezes 2 ou mais.

Apesar da sua consistência e habilidade comprovada, o título mundial ainda permanece elusivo para Neuville. A sua perseverança e desempenho constante o mantêm como um dos principais pilotos do WRC, sempre na luta pelo campeonato, que deverá ganhar este ano.

Merecidamente!

Os belgas conquistaram 15 pontos e têm agora 29 pontos de vantagem no campeonato de pilotos e co-pilotos: “Foi um fim de semana difícil para nós, ainda mais difícil devido às condições climatéricas.

A partir de sábado, as coisas começaram a correr um pouco melhor para nós em termos de afinação e do perfil das especiais, o que nos deu um pouco mais de confiança e um ritmo decente.

Não havia necessidade de correr grandes riscos, limitámo-nos a gerir o nosso resultado.

Tentámos forçar um pouco mais na Power Stage, mas tivemos nevoeiro em algumas curvas que nos custaram segundos importantes e alguns pontos, mas, no final do dia, estou satisfeito com o resultado”, disse Neuville, que tem pela frente duas provas em asfalto, e pode mesmo chancelar já o título no Rali da Europa Central.