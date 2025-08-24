WRC, Thierry Neuville: “O dobro de furos em relação a 2024”

Thierry Neuville, que conquistou o seu primeiro título mundial do WRC no ano passado, enfrenta uma temporada difícil em 2025. Enquanto em 2024 ele teve um desempenho consistente com duas vitórias, este ano ele conseguiu apenas três terceiros lugares em nove etapas e não venceu nenhum rali desde o Rali Acrópole, na Grécia, em setembro de 2024.

Um dos principais problemas tem sido um número invulgarmente elevado de furos; Neuville afirma que sofreu o dobro dos furos este ano em comparação com o ano passado, depois de o fabricante sul-coreano de pneus Hankook ter assumido o papel de fornecedor do WRC e se ter concentrado mais na durabilidade do que no desempenho absoluto.

“2025 tem sido um pesadelo até agora”, admitiu Neuville à agência de notícias Belga. “Não tenho explicação para isso. Todos estão a sofrer mais furos em comparação com o ano passado. No meu caso, são o dobro. Em 2024, eu era o piloto com menos furos. Agora é o contrário”, disse Neuville, incrédulo. “Não quero desistir. Ainda faltam cinco ralis, com 35 pontos em jogo em cada um. Vamos apontar o mais alto possível e dar o nosso melhor”, insistiu Neuville.