WRC, Thierry Neuville: “O carro esteve fantástico, por isso, obrigado à equipa” | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) venceram o Rali de Monte Carlo, o piloto fê-lo pela segunda vez, tornando-se no único que conseguiu vencer esta prova desde 2007, em que só dois ‘Sebastiões’, Loeb e Ogier o tinham conseguido fazer. Uma prova em que foi subindo de produção tendo estado muito bem no sábado, com uma primeira passagem pelos troços em que transformou um atraso de 16.1s num avanço de 5.1s, chegando ao fim do dia com 3.3s de avanço para Ogier, deixando claro no primeiro troço do último dia que iria vencer, ao ‘dar’ 4.7s a Ogir, colocando-se a uma margem muito difícil de alcançar, vencendo com todo o mérito e somando a totalidade dos pontos, trinta, tendo por isso um começo perfeito de campeonato. Um feito incrível e a sua 20ª vitória no WRC: “Para ser sincero, foi muito bom este fim de semana. Senti-me muito confortável no carro. A equipa fez um trabalho fantástico. E acho que todo o conjunto estava a funcionar muito bem. Pela primeira vez, pusemos a equipa a trabalhar desta forma. Agora, com o Cyril (Abiteboul). E sim, acho que é um bom sinal para o futuro. No entanto, há sempre algum trabalho a fazer. Por isso, temos de continuar a trabalhar, mas sim, estou muito contente. E, sim, com a velocidade que temos, safamo-nos muito bem. Foi um grande fim de semana com o máximo de pontos. O carro esteve fantástico. Por isso, obrigado à equipa”, disse Neuville, à chegada, no Turini.

FOTO @World/André Lavadinho