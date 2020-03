WRC, Thierry Neuville: “Não sei se estarei interessado em guiar esses carros de 2022”

Thierry Neuville é um dos pilotos a quem não agrada nada a mudança de regras prevista no WRC para 2022. quando a FIA percebeu que os atuais WRC são caros, e que iriam ficar ainda mais para 2022, decidiu tomar medidas, como a partilha de componentes, diminuir o número de transmissões, os custos dos travões, suspensões e tecnologia aerodinâmica, o que naturalmente vai tornar os WRC da altura um pouco menos competitivos que os atuais, mas o belga não gosta disso, alega que o que foi feito de 2017 para cá é o ideal, e não concorda com as mudanças:

“Perguntei ao meu patrão se concordou com esta merda, mas parece que sim. Reduzir custos vai tornar os carros menos interessantes, caixas de cinco velocidades, sem diferencial central, menos aerodinâmica, menos curso de suspensão, não vejo razões para isso. Penso que as coisas correram bem com esta era de carros, do lado do espetáculo e da promoção, e agora vamos para R5 Plus… Não sei se estarei interessado em guiar esses carros de 2022, mas ainda vamos descobri-lo” disse ao Motorsport.com.