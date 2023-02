WRC, Thierry Neuville: “Não falo sobre tácticas, mas sim sobre o grande fim-de-semana que tivemos” | AutoSport

Thierry Neuville/Martin Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) foram terceiros classificados depois de uma grande prova, para que entraram debilitados pela gripe do piloto nos dias anteriores à prova, que os levou inclusivamente a falhar um dia de testes.

Thierry, terceira posição. Falemos primeiro sobre a tática. Como piloto a tempo inteiro, a equipa deu-te oportunidade de ficar em segundo, mas infelizmente não correu da forma que esperavas no Power Stage: “Não vim aqui para falar sobre táticas, queria falar sobre o nosso grande fim-de-semana que tivemos e que não esperávamos. Eu estava doente antes do rali, perdi o meu teste pré-evento que, na verdade, entreguei ao Craig. Comecei muito dificilmente o rali cheio de arrepios, ainda me estava a sentir mal. Sexta-feira de manhã, uma etapa difícil, rodando em segundo lugar na estrada, sabíamos que tínhamos uma enorme desvantagem. Conseguimos manter-nos perto dos líderes, apenas 30 segundos atrás, o que nos deu a oportunidade de ter uma melhor posição na estrada no sábado e lutar muito duramente, vencendo quatro troços e recuperando a terceira posição no sábado à noite…”

No entanto, estavas a ser pressionado pelo Kalle Rovanperä, que queria aproximar-se mais de ti, mas logo de manhã estavas a certificar-te de que isso não era uma possibilidade. Quanto estavas nos limites naquele primeiro troço e quanto é que as táticas de pneus fizeram a diferença?

“Penso que no final do sábado a minha estratégia de pneus e também na manhã de domingo fez a diferença. Eu sabia que na manhã de domingo o Kalle seria rápido de qualquer forma, nas condições da primeira passagem sempre foram muito fortes, mas também sabia que na segunda passagem podíamos ser mais rápidos sem correr demasiados riscos e cuidar dos pneus, e foi isso que fizemos. Mas depois, de repente, na Power Stage, apenas fiz uma mudança de afinação que não funcionou, e obviamente não me senti tão confiante como me senti em todas as outras especiais, e estraguei tudo na Power Stage. Perdemos uma grande oportunidade, mas isso faz parte do jogo.”

Faz parte do jogo e eu sei que disseste que não querias falar sobre as tácticas que se jogaram. Tiveste um ótimo fim-de-semana, disseste isso, mas isso foi um passo bastante decisivo da Hyundai, e decisivo a teu favor…

“Não acho que seja tão decisivo, faz parte dos esforços da equipa e os nossos alvos são claramente mostrados. O Craig também sabe que está numa posição em que não faz o campeonato completo, ele está lá para ajudar a equipa sempre que esta o solicite. Obviamente que tive uma oportunidade, não fui capaz de tirar o melhor partido desta vez. Mas mesmo assim tivemos um fim-de-semana fantástico, apesar das condições.”