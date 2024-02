WRC, Thierry Neuville: muita ou pouca neve faz toda a diferença | AutoSport

Thierry Neuville, vencedor do Rali de Monte Carlo e líder do Mundial de Ralis – hoje em dia mesmo depois da 1ª prova do ano, tem que se referir as duas coisas, pois podia não ser assim – está mais atento do que os restantes pilotos quanto às previsões meteorológicas para o norte da Suécia, na próxima semana, pois graças à sua vitória na primeira ronda do Rallye Monte-Carlo, no mês passado, o belga vai liderar o pelotão nas estradas cheias de neve à volta de Umeå, no Rally da Suécia e o belga espera que os troços não estejam demasiado cheios de neve, porque mais neve tenha para limpar, mais tempo vai perder para os que seguem atrás de si. A diferença é enorme conforme há muita ou pouca neve na estrada. Uma forte queda de neve na próxima semana ou entre os reconhecimentos e o rali, comprometeria a sua posição de primeiro na estrada, obrigando-o a atuar como limpa-neves, limpando as estradas e melhorando a aderência para os que o seguem :”Temos de ver como vão estar as condições quando lá chegarmos. Se a superfície estiver realmente congelada, então a estrada pode ser boa para nós, mas se houver muita neve na estrada e as condições forem complicadas, então podemos estar a lutar pelas posições mais abaixo, talvez em quinto ou sexto: “Só podemos esperar que a aderência seja boa. Se assim for, penso que podemos lutar pela vitória.” Ou seja, se a superfície estiver gelada e com pouca neve em cima, ser o primeiro na estrada é bom porque os pregos vão agarrar bem, já com neve acumulada, terá muito mais ‘massa’ para o impedir de andar para a frente.