WRC, Thierry Neuville: menos pressão, mais ou menos motivação?

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (#1 Hyundai i20 N Rally1) são os Campeões do Mundo de Ralis em título e depois de ter saído o peso dos ombros a Neuville com a conquista do título, esta época estará, certamente, menos pressionado, mas fica por saber também se terá força ou motivação para ir de novo à luta, depois de uma década inteira a perseguir o objetivo. Estando entre os pilotos que mais vezes terminaram em segundo na sua carreira no WRC, ao contrário de Mikko Hirvonen, Dani Sordo ou Jari-Matti Latvala, Neuville chegou a campeão, e agora depressa se vai ver se vai manter-se no nível a que esteve o ano passado ou consegue ainda elevar o nível, pois deverá precisar disso com um Kalle Rovanpera a tempo inteiro no WRC.

Portanto, os atuais campeões do mundo regressam agora ao Mónaco para tentar revalidar o ceptro e ajudar na procura do título de equipas para a Hyundai. Pelo meio, vão tentar também o “hat-trick” de vitórias no Rallye Monte-Carlo: “Nunca há duas sem três e é claro que gostaria de ganhar o Rallye Monte-Carlo pela terceira vez, mas é também uma das provas mais difíceis de ganhar. Para além das dificuldades habituais em Monte-Carlo, temos também o desafio dos novos pneus, pelo que haverá muitas surpresas nas condições em que ainda não testámos – temos de ir passo a passo para nos aproximarmos dos limites. De momento, esperamos condições mais invernosas do que as que tivemos nos últimos anos, o que tornará o evento ainda mais desafiante, embora saibamos que em Monte-Carlo as condições nunca estão garantidas. O primeiro objetivo é sempre terminar, por isso, se estivermos na luta no final do fim de semana, vamos certamente dar um empurrãozinho extra.”