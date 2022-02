WRC: Thierry Neuville lidera o Rali da Suécia | AutoSport

Foi um dia de ralis bastante interessante. Terminou com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) na liderança da prova, com 4.3s de vantagem para Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) e , Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1), a terminar o dia com os pneus, literalmente, pendurados por cordas.

À entrada do último troço do dia a super especial de Umea Sprint, Evan liderava 0.6s na frente de Neuville, com Lappi a 1.5s e Rovanpera a 6.0s. No final da especial, o líder é Neuville, com 4.3s de avanço para Rovanpera, terceiro lugar para Evans a 7.4s e Lappi caiu para quarto a 8.8s. Solberg já está a 28.1s.

Como se percebe, Thierry Neuville e Kalle Rovanperä tinham os pneus em melhores condições, os restantes, nem por isso. Para o belga: “Realizámos uma tarde inteligente. O carro funcionou perfeitamente hoje e as poucas alterações de afinações que fizemos na assistência funcionaram bem. No troço mais longo, preservamos os pneus e a estratégia funcionou bem”, como se percebe pela classificação. Pelos vistos, o Hyundai em pisos menos aderentes, funciona bem. Se o carro fosse mau, a equipa não poderia liderar o rali, mas Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) ficaram de fora antes da PE6 com um problema no sistema híbrido.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) são sextos: “Foi um dia bastante duro, mas muitas coisas foram importantes para o meu futuro, por isso apenas tentei fazer o rali. Não é óptimo e estou um pouco desapontado, mas ainda temos dois dias pela frente, por isso vou tentar concentrar-me”.

Seguem-se Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) que foram muitos cuidados durante todo o dia de modo a acumular quilómetros num piso em que não têm experiência, Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) são oitavos mas teve um dia complicado com erros e problemas mecânicos: “Não sei o que se está a passar”.

Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1), ficaram cedo fora de prova, depois de saírem de estrada para um banco de neve. Voltam amanhã, Elfyn Evans teve grandes problemas com os pneus: “Não tinha qualquer controlo. Fiz o que pude, mas foi muito difícil” e Esapekka Lappi: “Fiz o que pude, mas temos grandes problemas com o desgaste dos pneus. O ritmo é bom. Pensei que era inteligente com os pneus, mas não consigo mantê-los”.

Por fim, Oliver Solberg: “continuamos em quinto lugar, esperava mais, cometemos alguns erros na gestão de pneus, vamos aprender com isso. “

No WRC2, Ole Christian Veiby perdeu a liderança para Andreas Mikkelsen, com quatro segundos agora a separá-los. Jari Huttunen está a 15 segundos da frente. No Junior WRC, o finlandês, Lauri Joona lidera, sete segundos à frente do britânico Jon Armstrong.

