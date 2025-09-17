WRC, Thierry Neuville: “Já não é frustrante, é preocupante”

Thierry Neuville, piloto da Hyundai Motorsport, expressou sérias preocupações após o quarto lugar no Rali do Chile Bio Bío, terminando quase um minuto atrás do vencedor Sébastien Ogier. O belga admitiu que a prova lhe deixou mais dúvidas do que certezas.

Desempenho aquém das expetativas no Chile

Neuville ocupa agora a quinta posição na classificação do Mundial de Ralis, a 58 pontos do novo líder, com apenas três provas por disputar. Apesar de todo o seu esforço nas classificativas de terra chilenas, o piloto sentiu que o seu Hyundai i20 N Rally1 não conseguiu alcançar a velocidade necessária para lutar pelos lugares da frente. “Senti que fiz praticamente tudo o que podia, sinceramente”, afirmou Neuville. “Não consegui encontrar mais nada. Experimentei diversas afinações. Penso que forcei bastante em alguns locais, mas, obviamente, os tempos não surgiam. Não sei o que mais dizer.”

A procura por soluções e o défice face à concorrência

O belga chegou à 11.ª prova do WRC consciente da necessidade de um resultado forte para manter as suas hipóteses de defesa do título. Contudo, as dificuldades de Neuville começaram cedo, com problemas de confiança no carro e um pacote de transmissão que, embora alterado após o shakedown, acabou por não se adequar às condições. Um segundo melhor tempo na Wolf Power Stage rendeu a Neuville quatro pontos de bónus adicionais, mas é o défice de performance subjacente – especialmente em comparação com a Toyota – o que mais preocupa o campeão em título. “Se soubéssemos [onde está a diferença], penso que já teríamos feito algo há algum tempo”, disse. “Não sei. São simplesmente mais fortes. É definitivamente preocupante. Já não é frustrante – é preocupante. Precisamos de aprofundar, com certeza, mas estamos a tentar. Não parecemos encontrar um caminho.”

Paralelo com a Fórmula 1 e o decréscimo de hipóteses

Neuville comparou a situação atual à da Fórmula 1, onde as equipas podem passar longos períodos em desvantagem antes de surgirem progressos. “Quando comparamos com a Fórmula 1, é muito semelhante. Vimos uma equipa em alta durante anos, antes de outra equipa conseguir, de repente, encontrar a velocidade”, explicou. “E em fins de semana como este, penso sempre em todos aqueles pilotos de Fórmula 1 que estão num carro que é cinco décimas mais lento por volta. Este fim de semana, com certeza, fiz parte daqueles que vivem muitos fins de semana frustrantes.” O piloto reconheceu que as suas chances de título estão a diminuir: “A diferença [para Ogier] é de, que, 58 pontos ou algo assim. Sabemos que as hipóteses estão a decrescer a cada rali. E se não tivermos mais velocidade do que [tínhamos] em Gran Canaria no asfalto, as chances são muito pequenas.”

Próximos passos da Hyundai

A Hyundai irá agora procurar reagrupar-se antes do Rali da Europa Central, com um evento de preparação local planeado para Neuville na sua cidade natal de Saint Vith, ainda este mês. “Vou tentar desfrutar dessa prova, trabalhar arduamente com a equipa para, pelo menos, encontrar algo. E depois veremos. Penso que, para o interesse de todos, só podemos cruzar os dedos para que a Hyundai esteja em ritmo para a próxima prova.”