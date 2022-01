WRC, Thierry Neuville: “Há várias áreas para trabalhar e a mais importante é a fiabilidade” | AutoSport

A Hyundai Motorsport tem pela frente um período de imenso trabalho, porque depois de um fim de semana em que apenas Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe terminaram a prova e apenas no sexto lugar, ficou a certeza que há muita coisa para resolver e o principal problema é mesmo fiabilidade.

Neuville deu tudo o que tinha e não tinha na Power Stage, e mesmo assim conseguiu apenas três pontos extra: “No final desta prova, ficamos com sentimentos de desilusão e frustração. Tivemos um fim-de-semana difícil. Conduzi pela minha vida na Power Stage, dei tudo de mim, por isso fiquei desapontado com o tempo. Houve uma enorme quantidade de trabalho nos bastidores para preparar este evento, meu e de Martijn, bem como da equipa, por isso é difícil de aceitar vir sem qualquer recompensa.

Há diferentes áreas em que vamos trabalhar, mas a mais importante é a fiabilidade. Precisamos de ser muito mais fortes para os próximos eventos”, disse Thierry Neuville.