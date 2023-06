WRC: Thierry Neuville foi desclassificado do Rali Safari | AutoSport

Thierry Neuville foi desclassificado do Rali Safari devido a ter violado os regulamentos nos reconhecimentos para a prova. Depois de ter terminado na oitava posição, na sequência de um rali com vários problemas, o principal, a quebra da suspensão, o belga ainda conseguiu somar bons pontos na Power Stage, mas depois de convocados para marcar presença junto dos Comissários Desportivos, foram desclassificados porque “uma pessoa ligada à tripulação do carro #11 viajou na, ou sobre o percurso de dois troços após os reconhecimentos, sem autorização”. O belga admitiu saber que “tinha conhecimento da pessoa identificada e que tinha pedido a essa pessoa para identificar zonas onde as pedras se tinham movido em troços em que a equipa teria de competir”. Wydaeghe acrescentou “preocupação quanto à segurança da navegação nos percursos difíceis e a ambiguidade dos cortes de curvas e as medidas anti-corte que os organizadores teriam introduzido após os reconhecimentos”.

Os Comissários Desportivos reconheceram a honestidade e as explicações mas advertiram que a dupla foi mal aconselhada na forma como deveriam mitigar a segurança, pois utilizaram ações que violam os regulamentos.

E por isso desclassificaram a dupla da Hyundai. Tendo ficado sem os pontos conseguidos no Quénia, Neuville cai de 2º para 5º no campeonato. A dupla belga ‘desaparece’ da classificação, pelo que Elfyn Evans foi promovido na Power Stage, somando um ponto.

Com as mudanças relativas à desclassificação de Neuville, Kalle Rovanpera tem 140 pontos, mais 41 que Elfyn Evans, com… Sébastien Ogier em terceiro com 98, mesmo só tendo feito cinco provas. Ott Tanak tem os mesmos pontos de Ogier, e Neuville fica com os mesmos 93 que já tinha à chegada ao Quénia. Três Toyota na frente, e o melhor Hyundai a 47 pontos do líder do campeonato e com quatro pilotos à sua frente…