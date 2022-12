WRC, Thierry Neuville: “Fizemos uma boa reviravolta a meio do ano” | AutoSport

Thierry Neuville assegura que o Hyundai i20 N Rally1 tem mais para dar. E é bem capaz de ter razão, acrescentamos nós. ficou claro para todos que a Hyundai começou o WRC 2022 muito atrasada face À concorrência e isso viu-se bem nos resultados da primeira metade da época.

Mas se olharmos bem para os números, na segunda metade, a Hyundai obteve mais pontos que a Toyota. É óbvio, que a equipa da marca japonesa não precisava de muito mais, tal o avanço que tinha e por isso, não precisava responder ou arriscar o mesmo que a Hyundai, mas os números mostram que o carro da segunda metade do ano dos coreanos foi bem diferente da primeira metade.

E Thierry Neuville diz que há ainda mais desempenho a vir do i20 N Rally1 da Hyundai em 2023.

Neuville assegurou duas das cinco vitórias da equipa, mas o belga está confiante de que há mais ritmo a vir do carro que ele e Esapekka Lappi poder desfrutar disso: “Fizemos uma boa reviravolta a meio do ano”, disse Neuville. “A época foi um desafio, mas as vitórias que obtivemos vieram como um impulso para toda a equipa. Mas todos sabemos que há mais trabalho a fazer com o carro e mais trabalho para toda a equipa.

“Penso que podemos estar orgulhosos dos resultados que obtivemos este ano, mas no próximo ano sabemos que as [outras] equipas vão ser difíceis de vencer e que temos outro trabalho a fazer no próximo ano. Cada rali será uma grande luta e temos de estar preparados para isso.

“Como todos na equipa, estou pronto para este desafio e continuarei a forçar até onde puder”.

Depois de ganhar títulos consecutivos de fabricantes em 2019 e 2020, a equipa baseada em Alzenau perdeu para a Toyota nos últimos dois anos. O título de pilotos tem escapado à Hyundai desde que entrou no WRC em 2014. Além de Neuville e Lappi, o terceiro i20 N será partilhado entre Craig Breen e Dani Sordo.