WRC: Thierry Neuville fica na Hyundai em 2026

O campeão do mundo em título, Thierry Neuville, confirmou que continuará a representar a Hyundai no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) até 2026. A revelação foi feita pelo próprio à agência de notícias Belga, colocando fim às especulações sobre o futuro imediato do piloto e da equipa coreana.

Neuville ingressou na Hyundai em 2014 e prepara-se, assim, para iniciar a sua 13.ª temporada ao volante dos carros da marca. O piloto prefere olhar apenas para 2026 com as incertezas ainda a pairar sobre a continuação da Hyundai no campeonato em 2027, ano em que a nova regulamentação que está a ser trabalhada se inicia:

“A opção estava em cima da mesa e, agora que a Hyundai confirmou a sua permanência no Mundial no próximo ano, mantenho a lealdade e farei a temporada completa com eles”, afirmou o belga.“Não quero olhar para além do próximo ano. 2027 ainda parece distante, mas, ao mesmo tempo, não o é. Não depende apenas da Hyundai, mas também do promotor, da FIA e de quantos fabricantes se juntarem. Por agora, não penso nisso”.

Neuville é o primeiro piloto da Hyundai a oficializar a sua continuidade, numa altura em que o seu colega de equipa, Ott Tänak, admitiu estar em negociações com a marca para definir o seu próprio futuro.