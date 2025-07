WRC: Thierry Neuville faz fortes críticas à Hankook

Thierry Neuville, piloto do WRC, teceu fortes críticas à Hankook, a nova fornecedora de pneus do campeonato. Neuville afirmou que os pneus não estão “ao nível do WRC”. O piloto belga, campeão mundial em título, sofreu três furos durante o Rali da Grécia, incluindo um quando liderava na sexta-feira, mostrando-se visivelmente irritado nas entrevistas.

Neuville relatou três tipos de problemas: furo na parede lateral, pequeno orifício e erro na montagem de um pneu. O piloto belga descreveu danos internos nos pneus causados durante a montagem nas jantes e revelou que um pneu perdeu ar durante uma especial sem ter um furo visível, apenas devido à compressão.

Outros pilotos também foram afetados. Kalle Rovanperä revelou ter tido problemas semelhantes, segundo Neuville. Takamoto Katsuta (Toyota) disse que é “uma lotaria” e que alguns pilotos tiveram furos no final das especiais. O japonês reconheceu o trabalho da Hankook, mas considera difícil aceitar a perda de tempo e oportunidades.

Steven Cho, representante da Hankook no WRC, refutou as alegações de Neuville. Confirmou que o Rali da Grécia é conhecido como um dos mais duros do calendário WRC e negou problemas de montagem após uma inspeção conjunta com engenheiros da Hyundai. Uma equipa técnica da Hankook trabalha com cada equipa para analisar padrões de dano, e uma inspeção detalhada concluiu que não houve problema de montagem nem de fabrico. Por fim, Cho assume que a Hankook valoriza o feedback dos pilotos e incorpora-o no desenvolvimento futuro.