WRC, Thierry Neuville: “Eu encontraria uma forma desafiante de terminar a época”

O piloto da Hyundai Motorsport no Campeonato do Mundo de Ralis (FIA WRC), Thierry Neuville, completou os testes na Finlândia na semana passada com o Hyundai i20 WRC.

Ao wrc.com, Neuville disse: “É uma situação complicada para todos. Vamos tirar o máximo destes dias, porque no final da temporada pode haver um rali parecido”.

“Não sabemos como vai ser o calendário, mas o principal objetivo é fazer com que a época recomece e termos quatro ou cinco rondas. Não é uma situação fácil para os promotores e organizadores. Precisamos de nos apoiar uns aos outros. Se fosse eu, encontraria uma forma desafiante de terminar a temporada”.

“Temos de nos adaptar à situação e fazer o melhor que pudermos”. Não é definitivamente uma situação fácil para os promotores e os organizadores dos eventos. Precisamos de nos apoiar uns aos outros. Tentaremos fazer o melhor, mas eu encontraria uma forma desafiante de terminar a época”.